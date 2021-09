Vanessas Halloween Spinnentorte

Friedberg : FSeventfoto |

Vanessa Bärtle kennen viele unserer Leserinnen und Leser als attraktive Tänzerin in der Garde des Rederzhausener-Ottmaringer Carneval Clubs e.V. (ORCC). Vanessa ist aber auch gefragte Künstlerin im Gestalten von Torten für alle festlichen Anlässe. Sabina Scherer hat aus diesem Grund einmal ihr Kochstudio verlassen und hat Vanessa Bärtle beim backen und designen ihrer diesjährigen Halloween-Spinnentorte über die Schultern geschaut.

Zutaten:

4 Eier

200g Zucker

1 Prise Salz

200ml Milch

200ml Sonnenblumenöl

300g Mehl

1 Pckch. Backpulver

etwas Vanilleextrakt

400g Philadelphia Frischkäse

400g Sahne

8TL San Apart

8EL Puderzucker

etwas Vanilleextrakt

schwarze Lebensmittelfarbpaste

100g Kübiskerne

1 Prise Salz

30g Zucker

30g braunen Zucker

50ml Wasser

250g schwarzen Fondant

Etwas Stärkemehl

Lebensmittelkleber

rote Zuckerschrift

Bei schnellem Bedarf der Figur 1/2 TL CMC* in den Fondant einkneten (nur in den Teil von den Spinnenbeinen)

Zubereitung:

Zusammensetzen der Torte und ausgestalten:

* CMC steht für “Carboxymethylcellulosen”. Es ist ist ein Cellulosestoff, den man in Pulverform erhalten kann. Er gibt dem Fondant seine Festigkeit und sorgt dafür, das es aushärten kann. Für 250 Gramm Fondant braucht Ihr einen Teelöffel CMC.Eier, Zucker, Salz und Vanillleextrakt zusammen in einer Rührschüsssel ca. 5 Minuten weiß- schaumig aufschlagen.Flüssigkeiten miteinander mischen und langsam bei niedriger Stufe in die Eiermasse geben und kurz einrühren lassen.Mehl und Backpulver miteinander mischen, und in die Eiermasse sieben und mit einem Teigschaber das Mehl vorsichtig von innen nach außen in drehenden Bewegungen unterheben.Den Teig in einen eingeschlagenen Tortenring mit dem Durchmesser von 18 cm geben und im vorgeheizten Backofen bei 170°C Grad für 60 min backen. Danach einen Holzstab in den Boden stecken. Wenn kein Teig daran kleben bleibt, ist der Tortenboden fertig gebacken.Alle Zutaten bis auf die Lebensmittelfarbe miteinander steif schlagen. Ca. 5 EL von der Creme in eine andere Schüssel geben und die Lebensmittelfarbe einrühren. Davon nur so viel bis ein schöner, schwarzer Farbton entsteht. Die restliche weiße Creme in zwei Hälften, je zum Füllen und zum Einstreichen der Torte teilen.Alle Zutaten zusammen in eine beschichtete Pfanne geben und bei mittlerer Temperatur unter stetem Rühren so lange karamellisieren lassen, bis die Zuckermasse eine goldgelbe Farbe hat und fast keine Flüssigkeit mehr vorhanden ist. Die Kürbiskerne auf einem mit Backpapier belegten Teller flach ausbreiten (Achtung sehr heiß!). Die Kürbiskerne jetzt auskühlen lassenDen Fondant teilen. Für den Körper eine große Kugel, für die Beine eine mittelgroße Kugel und für den Kopf eine kleine Kugel. Die Kugelgröße für den Körper bestimmt am Ende die Körpergröße der Spinne.Die große Kugel zu einem Ei formen, das zur spitzeren Seite hin etwas abgeflacht wird. DIe kleine Kugel wird mit etwas Lebensmittelkleber an die schmale Stelle der Körperkugel geklebt.Aus der mittelgroßen Kugel forme ich acht gleichmäßige, 10 cm lange Schnüre als Spinnenbeine. Nun werden immer 2 Beine synchron bei einem Drittel geknickt, so das sie wie Spinnenbeine aussehen. Mit der Hilfe eines Modelierwerkzeugs können die Spinnenbeine nachbearbeitet werden. Anschließend werden die Spinnenbeine getrocknet, ohne sie nochmal zu bewegen. In den Kopf präge ich mit Hilfe einer kleinen Spritztülle Kreise ein. Dies sind später die Augen. Auf dem Körper markiere ich mit dem Modelierwerkzeug ein Kreuz ein und am unteren teil mit Hilfe eines Balltools kleine Einkerbungen wo später die Beine hinkommen.Mit der roten Zuckerschrift wird nun das vormakierte Kreuz auf der Spinne nachgezogen und an den vormakierten Augen werden Punkte gesetzt.Sind die Beine fest ausgetrocknet, wird die Spinne auf der Torte zusammen gesetzt und an den Verbindungsstellen mit etwas Lebensmittelkleber zusammen geklebt.Den Tortenboden mit einer Tortensäge in drei gleich hohe Böden schneiden.Der mittlere Boden wir ganz nach unten gelegt. Um diesen Boden kommt ein Tortenring. Auf den ersten Boden einen Teil der Creme glatt verstreichen und darauf karamellisierte Kürbiskerne verteilen. Zum Rand ca. 1 cm frei lassen. Darauf den nächsten Boden setzen und mit der vorigen Prozedur weiter machen. Der Letzte Boden und Deckel der Torte wird der davor Unterste also der wo von dem Schneiden des Kuchens der Boden war mit der flachen Seite nach oben. So ist die Torte später gerade. Jetzt wird die Torte für ca. 1 Stunde in en Kühlschrank gestellt.Nach dem Kühlen kann der Tortenring entfernt werden. Jetzt wird die Torte mit einer dünnen Schicht creme eingestrichen Das ist die sogenannte Krümelschicht, damit man später außen keine Krümel hat. Nach einer nochmaligen Kühlzeit die Torte mit der restlichen Creme glatt streichen. Das klappt am besten mit Hilfe eines Drehtellers, einer Winkelpalette und einer 90° Teigkarte. Ist die Torte glatt gestrichen, werden mit der schwarze Creme mit einer Winkelpalette geschwungene Bögen aufgetragen. Auf die Oberseite der Torte wird mit schwarzer Zuckerschrift ein Spinnennetz gezeichnet und die Spinne darauf gestetzt. Achtung! Fondant verträgt sich nicht mit Sahne-Cremes. Deshalb die Spinne erst kurz vor dem Verzehr aufsetzen, da der Fondant sonst flüssig wird.Rezept: Vanessa Bärtle - Instagram: @vanessa_b1610Fotos: FSeventfoto