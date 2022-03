Überraschungstüte statt Umzug

Viele fleißige ehrenamtliche Helfer*innen packten mehr als 750 Beutel für die Kinder. Das Konzept: Fasching beginnt mit Deko und deswegen erhielt jedes Kind zwei Bastelanleitungen, einen wiederverwendbaren Strohhalm mit Kinder-Cocktail-Anleitung und einen Gutschein für Süßigkeiten.Für das gute Gelingen der Aktion waren maßgeblich Edeka Wollny, Sobi Getränkemarkt, Bäckerei Knoll und Schreibwaren Gerblinger tragend. Die Stadt Friedberg unterstützte die Aktion mit einem finanziellen Zuschuss und bei der Auswahl geeigneter Spielplätze. Bürgermeister Roland Eichmann freute sich über diese spontane Initiative: „Mein Dank gilt den Initiatoren dieser liebenswerten Idee, die vielen Kindern unserer Stadt die Faschingszeit versüßte“.Die Reaktionen auf das Konzept waren durchwegs euphorisch, so freute sich eine joggende Mutter, die von ihren Rad fahrenden Kindern begleitet und plötzlich von der Aktion überrascht wurde. Viele waren dankbar für die Ersatzaktion, denn oftmals ist es für Eltern schwierig, während der Ferien eine geeignete Ferienbeschäftigung zu finden, da Corona bedingt viele Aktionen ins Wasser fielen. Immer waren alle Tüten am jeweiligen Tag vergriffen, weshalb sich am nächsten Tag wieder Kinder über die Faschingsutensilien freuen durften.