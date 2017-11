Theatergruppe Ottmaring e.V.: „Im Pfarrhaus is da Deife los“ - Eine Komödie in drei Akten von Sebastian Kolb und Markus Scheble

Friedberg : Turnhalle der Johann-Peter-Ring-Volksschule Ottmaring |

In der Saison 2017/2018 wird in der Turnhalle Ottmaring das Stück „Im Pfarrhaus is da Deife los“ gespielt, eine Komödie in drei Akten von Sebastian Kolb und Markus Scheble des Wilhelm Köhler Verlages. Die Spielleitung übernimmt heuer Rita Th. Probst.