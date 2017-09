Tag der offenen Tür bei Orbis vitae & Ayurveda-Oase Strobel

Herzlich willkommen zum Tag der offenen Tür

Am 16. September 2017 öffnet das Gesundheitscenter Orbis vitae in der Hermann-Löns-Str. 4 in Friedberg von 10 Uhr bis 14 Uhr erneut seine Türen.Ich bin Massage-Therapeutin für Ayurveda, Lomi Lomi Nui Massage, Edelstein-Massage und ausgebildet in Körper- und Energiearbeit. Seit beinahe 15 Jahren bin ich in meiner eigenen Praxis tätig und seit Januar Teil des Teams von Orbis vitae.Das Team besteht aus Leiterin Eva Mersdorf, Heilpraktikerin für Psychotherapie (HPG) Claudia Rühm, Heilpraktikerin Nicole Fichtner, Familientherapeutin Astrid Schreiber und mir.Wir laden Sie herzlich ein, vorbeizukommen um die Praxis und die Menschen hinter den vielfältigen Angeboten kennenzulernen.Wir alle freuen uns auf Ihren BesuchIhreOttilie Strobelund das Team von Orbis vitaeErfahren Sie hier mehr über die Ayurveda-Oase Strobel: Link zur Homepage