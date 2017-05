Südufer-Festival - Friedbergs Jugend feiert am Friedberger See

Friedberg : Friedberger See |

Am 21. und 22. Juli findet am Friedberger See erstmals ein großes Jugendfestival statt. In einzigartiger Atmosphäre sind junge Menschen und Junggebliebene eingeladen, zwei Tage lang am „Südufer“, so auch der Name des Spektakels, zu feiern.

Auf zwei Bühnen – eine davon im Wasser – werden Live-Musik und DJ-Klänge zu hören sein. Rund zwanzig begabte Künstlergruppen spielen von Rock bis Pop bis hin zu Hip-Hop und Elektro. Neben den Headlinernaus Israel undsorgen der iranisch-schwedische DJaus Österreich und die Kölner Band, die Friedberger Brass-Bandsowie weitere lokale und überregionale Künstler unter freiem Himmel für Stimmung am Friedberger See. Zum Rahmenprogramm gehören neben leckerem Essen und Getränken ein Kreativmarkt sowie Graffiti- und Wakeboardaktionen.Friedbergs Bürgermeisterist maßgeblich daran beteiligt, dass die Festivallandschaft der Region mit dem „Südufer“ Zuwachs bekommt. Seine Idee für das Jugendfestival setzt nun die Stadt Friedberg als Veranstalter um. Festivalleiter istvon der städtischen Kulturabteilung. Er wird bei der Organisation unterstützt vom Jugendrat der Stadt, dem Jugendclub und von weiteren Gruppen, Vereinen und Personen.Für Eichmann bringt die Stadt mit dem Festival Musik und den See zusammen, der im Sommer Anziehungspunkt Nummer eins für junge Friedbergerinnen und Friedberger ist: „Das Festival soll ein Leuchtturmprojekt für junge Menschen werden, um ihnen zu zeigen, dass sie uns wichtig sind!“ Eichmann freut sich besonders auf das „Südufer-Ambiente“: „Der See, die Wakeboardanlage, die Liegewiese und die Bühnen, eine davon im Wasser, und eine besondere Stimmung mit einem Sonnenuntergang über dem Wasser.“Südufer-FestivalDas Tagesticket kostet 10 Euro, das Festivalticket für beide Tage 17,50 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Die Karten gibt es ab sofort online im Vorverkauf unterBilder: FSeventfoto - alle Rechte vorbehalten