Stadtrundgang "Mit Magd Brigit unterwegs" - mit Brotzeit

Marienbrunnen am Marienplatz

Marienbrunnen am Marienplatz , 86316 Friedberg DE

Friedberg : Marienbrunnen am Marienplatz |

Folgen Sie unserer Magd Brigit auf historischen Pfaden durch die Stadt! Hören Sie parallel zum neuzeitlichen Marktgeschehen - es ist zu dieser Zeit Marktsonntag in Friedberg - spannende Geschichten aus dem Leben einer Friedberger Magd. Wie hat sie gelebt, was hat sie auf dem Markt gekauft und wo war ihr Platz in der Gesellschaft? Diese Führung ist ein Erlebnis für die ganze Familie! Genießen Sie im Anschluss noch eine leckere Brotzeit im Gasthof zur Linde gemeinsam mit allen Teilnehmern.

Eine Anmeldung ist erforderlich!

Der Unkostenbeitrag beträgt 15 € pro Person inklusive Brotzeit.



Touristinfo Stadt Friedberg, Marienplatz 1, 0821/ 6002 - 436, www.friedberg.de/tourismus, touristinfo@friedberg.de