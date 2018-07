Stadtführung für Familien: Das alte Handwerk

Friedberg : Marienbrunnen am Marienplatz |

Besonders für unsere kleinen BürgerInnen und Touristen bieten wir eine spannende Führung zum Thema "das alte Handwerk" in Friedberg an. Dabei könnt ihr Verschiedenes über die vielen Handwerksberufe lernen, die hier in unserer historischen Stadt angesiedelt waren und es zum Teil bis heute noch sind. Bringt eure Geschwister, Eltern und Freunde mit und begebt euch mit unserer Stadtführerin Frau Möding auf spannende Entdeckertour durch die Herzogstadt am Lechrain. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und die Teilnahme kostenlos.