Stadtführung: das alte Handwerk

Viele Straßennamen spiegeln historische Handwerksberufe

wieder. So findet man in Friedberg die Straße "am Gerberweg", doch kaum einer weiß, welches alte Berufsbild sich hinter dieser Bezeichnung versteckt und warum die Straße an diesem Ort danach benannt wurde. Zusammen mit unserer Stadtführerin machen Sie sich auf die Suche, Spuren alter Handwerkszunft zu sehen. Dabei werden auch kulturelle und soziale Aspekte wie Ausbildung und Wanderschaft, Zunft und Gesellenvereinigungen sowie historische Werkzeuge beleuchtet. Das Bild von P. Kleist entstand bei der "Friedberger Zeit" und zeigt Zimmerer bei der Arbeit.Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt und nur mit Anmeldung möglich. Derzeit besteht Maskenpflicht. Die Führung ist kostenfrei.Anmeldung unter:touristinfo@friedberg.de; Telefon: 0821-6002-450/-451/-436