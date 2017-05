Friedberg : Töpfermarkt Infostand |

Mitte Juni findet jedes Jahr der Friedberger Sonnwend-Töpfermarkt statt. Passend dazu bietet die Stadt Friedberg am selben Wochenende eine Stadtführung an. Frau Möding begleitet Sie durch die Stadt und erzählt die ein oder andere Geschichte über historische Gebäude und schöne Plätze in Friedberg.