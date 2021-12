Seit 53 Jahren Nikolausdienst der Pfarrei St. Georg in Stätzling

Bald hatte der Nikolaus eine stattliche Zahl von Hausbesuchen zu absolvieren. In den vielen Jahren waren es am 05. und 06. 12. oft bis zu 20 Familien, die von ihm besucht wurden. Um auch Familien in Haberskirch, Derching und Wulfertshausen beschenken zu können, musste Nikolaus sogar mit dem Auto fahren. (eine Kutsche stand nicht zur Verfügung). Alle Geldspenden der besuchten Familien kamen dann dem örtlichen Kindergarten zugute.Stets wurde er von Knecht Ruprecht, der die vielen Geschenke für die Kinder schleppen musste und das eine und andere Mal auch von zwei kleinen Engeln begleitet.Seit 2010 wird der Nikolaus auch jedes Jahr vom Kindergarten St. Georg in Stätzling eingeladen.Gerade dort ist die Begeisterung groß, wenn Nikolaus eine der vielen Legenden des Heiligen erzählt. Selbst heuer im Pandemiejahr konnte er unter Einhaltung der Hygieneregeln im Kindergarten die Legende vom Kornwunder erzählen.Die Fotos zeigen Nikolaus und Knecht Ruprecht im Garten des Kindergartens St. Georg vor einem von Kindern geschmückten Christbaum, der als Geschenk für ein Seniorenheim dienen soll.DER Nikolaus