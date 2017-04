Schlagertage Friedberg 2017: Karten für das Mega-Event am Friedberger See zu gewinnen!

Auch die Moderatoren der Schlagertage werden für beste Unterhaltung sorgen. Als bekannter Schlagerstar aus Österreich weiß Günter Sturm, wie man die Menge mitreißt. Die Lokalmatadoren Daniela Bolleininger und Felix Vetter kennen das heimische Publikum bereits durch zahlreiche Auftritte mit der „Narrneusia Showtanzgruppe“. Das Moderatorentrio hat bereits bei den Schlagertagen in Sedrun erfolgreich seine Qualitäten unter Beweis stellen können. Einlass bei den Schlagertagen ist ab 17:00 Uhr. Die Konzerte dauern von ca. 18:30 Uhr bis ca. 24:00 Uhr.Weitere Informationen gibt es unter www.schlagertage.demyheimat bayern verlost in Zusammenarbeit mit dem Veranstalter 4x2 Karten für die Schlagertage in Friedberg. Schreiben Sie uns eine E-Mail mit Ihrem Namen, Ihrer Adresse und Ihrer Telefonnummer unter dem Betreff „Schlagertage“ an verlosung@mh-bayern.de. Einsendeschluss ist Dienstag, der 9. Mai. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.