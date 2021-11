Sabinas Kochstudio: Weihnachtlicher Burgunderbraten

Friedberg : FSeventfoto |

Ein festlicher Braten braucht beste Zutaten. Ein Wein, welcher zum Trinken nicht mundet wird auch beim Braten keine „Geschmacksexplosion“ der Sinne erzeugen. Beste, frische Gewürze, Fleisch vom Händler ihres Vertrauens machen am Ende das Festessen zum Höhepunkt des Weihnachtsmenüs. Im Kochstudio von Sabina Scherer haben die kommenden Festtage bei der Herstellung des Burgunderbratens bereits gebührenden Einstand gefeiert.

1500g Rinderhüfte

300g Kleinfleisch v. Rind

Salz und Pfeffer

3 EL Öl

300g Sellerieknolle

300g Möhren

4 große Zwiebeln

5 Knoblauchzehen

1 Dose Tomaten gehackt

5og Tomatenmmark

1L Burgunderwein

3 Lorbeerblätter

5 Nelken

1/3 Zimtstange

10 Wacholderbeeren

10 Pimentkörner

etwas frischer Thymian

etwas frischer Mayoran

30g Schokolade ( zartbitter)

2 EL Rübensirup

2 -3EL gekörnte Brühe nach Bedarf

Das Gemüse putzen,Dwaschen und in grobe Würfel schneiden. Knoblauch schälen und in Scheiben schneiden. Die Kräuter und Gewürze in ein Gewürzsieb geben. Alternativ geht auch ein Teebeutel der mit Zwirn zu gebunden wird.Das Fleisch trocken tupfen und mit Salz und Pfeffer rundum einreiben. Das ÖL in einem großem Bräter erhitzen. Das Fleisch und das Kleinfleisch rundum scharf anrösten. Das Drehen und Heraus nehmen des Fleisches sollte möglichst ohne anstechen des Fleischstücks geschehen. Nach dem Anbraten das Bratenstück heraus nehmen. Sofort die kompletten Gemüsestücke zugeben und auch anrösten, so das sie Farbe annehmen. Nach ca. 2 Minuten das Tomatenmark zugeben und mit rösten. Das Ganze mit dem Burgunderwein ablöschen, die Tomaten zugeben und ordentlich verrühren.Den Braten wieder in den Bräter setzen. Jetzt das Kräutersieb einhängen. Fleisch und Kräutersieb sollte von der Flüssigkeit und dem Gemüse bedeckt sein. Den geschlossenen Bräter in den Ofen schieben und bei 175°C, 4 Stunden simmern lassen. Nach ca.2 Stunden kann man den Braten einmal wenden.Nach der Garzeit den Braten heraus nehmen und warm stellen. Die Soße abgießen und das Gemüse zur Seite stellen. Jetzt kommen Schokolade und Rübensirup in die Soße und sollte einmal aufkochen. Die Soße gut abschmecken und mit etwas Kartoffelstärke abbinden. Das Fleisch in sehr dünne Scheiben schneiden und mit etwas Soße servieren.Bei mir kommen als Beilage Salzkartoffeln, Macceroni, etwas von dem Bratengemüse und Waldorfsalat dazu.Keep on cooking