Sabinas Kochstudio: Süße Brandteig-Luftschlangen

„In zähen Spitzen vom Löffel reißen“ soll der ideale Brandteig für die süßen Luftschlangen aus Sabina Kochstudio. Aber Vorsicht! Gerade in diesen außergewöhlichen Zeiten ist eine gewisse Suchtgefahr beim Verzehr dieses Backwerks nicht auszuschließen.

• 250ml Wasser• 1 gestrichener TL Salz• 15g Zucker• 50g Butter• 150g Mehl (gesiebt !)• 4 Eieraußerdem:• 2L Öl zum Frittieren• 150g Puderzucker• 3EL RumWasser, Salz, Zucker und Butter in einem Topf zum Kochen bringen. Sofort vom Feuer nehmen, das gesiebte Mehl auf einmal dazu geben und mit einem „Lochlöffel“ zu einem Teigkloß rühren. Jetzt wieder zurück auf die Hitze und den Kloß solange rühren, bis sich am Topfboden eine feine weiße Haut bildet. Das dauert etwas 2 Minuten und nennt man „abbrennen“.Den Teigkloß aus dem Topf in eine Rührschüssel geben und die Eier einzeln, nach und nach unter den Kloß rühren. Der Teig muß glänzend und in langen Spitzen vom Löffel reisen. Nun den Teig abkühlen lassen.Frittieröl in einem Topf hoch erhitzen. Den Teig in eine Spritztüte einfüllen.Eine Platte mit 2 Lagen Küchenkrepp belegen, daß die Luftschlangen gut abtropfen können. Mit einem Holzlöffel die Teperatur des Öls überprüfen: steigen feine Bläschen am Kochlöffelstiel auf kann man mit dem Backen beginnen. Mit der Spritztüte die Oberfläche des Öls mit „Luftschlangen“ bedecken. Nicht zu viel, es soll noch Platz zum Wenden sein.Die Luftschlangen mit einem Schaumlöffel heraus nehmen und auf der vorbereiteten Platte abtropfen lassen. Den Puderzucker mit dem Rum glatt rühren und eine Seite der Luftschlangen damit bestreichen.Keep on cooking!