Sabinas Kochstudio: "Solo für Singles" - Orangen-Tomatenreis

„Solo für Singles“ Dieser Slogan soll uns im Kochstudio von Sabina Scherer für drei schmackhafte Gerichte begleiten. Im Solohaushalt sind es bei der Zubereitung von Speisen einmal die angepassten Mengen der Zutaten und der Zeitaufwand, der zur Zubereitung benötigt wird. Der hier vorgestellte Orangen-Tomatenreis ist auf jeden Fall seine geschätzten 25 Minuten der Zubereitung wert.

70g Langkornreis

1 Bio-Orange

1 Fleischtomate

1-2 Lauchzwiebel

1TL Butter

120ml Brühe

Salz, Pfeffer, Zucker, Cayennepfeffer

Die Orange waschen, trocknen und einige Zesten ziehen. An der restlichen Orange nur die Farbe fein abreiben. Die Orange halbieren und auspressen. Es sollte ungefähr 50ml Saft ergeben. Die Tomate waschen und in feine Würfel schneiden. Die Lauchzwiebeln putzen, waschen, trocknen und in feine Ringe schneiden.In einem Topf die Butter schmelzen. Von den Lauchzwiebel das Weiße in die Butter geben, etwas Salz, Pfeffer, Zucker und den Reis zugeben und leicht anrösten. Mit der Brühe und dem Orangensaft ablöschen, die Orangenschale zugeben, einmal gut durchrühren und einen Deckel auflegen. Den Herd auf Stufe 1 runter regeln und den Reis ohne zu rühren 18 Minuten ziehen lassen.Die Tomatenwürfel und das Grün der Lauchzwiebel untermischen und abschmecken. Zum Anrichten passt ein Petersilienblatt, eine Cocktailtomate und die Orangenzesten.Keep on cooking