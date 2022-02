Sabinas Kochstudio: "Solo für Singles" - gefüllte, gebackene Tomaten

Friedberg : Sabinas Kochstudio |

„Solo für Singles“ Dieser Slogan soll uns im Kochstudio von Sabina Scherer für drei schmackhafte Gerichte begleiten. Im Solohaushalt sind es bei der Zubereitung von Speisen einmal die angepassten Mengen der Zutaten und der Zeitaufwand, der zur Zubereitung benötigt wird. Die hier vorgestellten gefüllten, gebackenen Tomaten sind auf jeden Fall ihre geschätzten 25 Minuten der Zubereitung wert.

2-3 Fleischtomaten

120g Hühnchenbrustfilet ( 1 kleines)

50g Ziegenkäse oder wahlweise Feta

1 Zweig Petersilie

etwas Rucola

1EL Sesam geröstet

1EL Kürbiskernöl

1EL Olivenöl

1 Zweig Rosmarin

Salz, Pfeffer, Zucker, Cayennepfeffer,

Eine ofenfeste Form ölen. Den Backofen auf 180C° vorheizen.Tomaten waschen und einen dünnen Deckel abschneiden. Den Strunk entfernen und die Tomate aushöhlen. Das Innere evtl für eine Tomatensuppe oder -Soße verwenden. Das Filet kalt abbrausen, trocken tupfen und grob würfeln. Den Käse genau so groß würfeln wie das Huhn.Rucola und Petersilie grob schneiden. Die Rosmarinnadeln abstreifen und fein wiegen.Huhn, Käse, Gewürze, Kräuter, Sesam und Kürbiskernöl mischen und abschmecken.Die Tomaten innen etwas salzen und zuckern. Mit der Huhn-Käse-Masse füllen und etwas andrücken. In die Form geben und ca. 12 Minuten backen.Keep on cooking