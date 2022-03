Sabinas Kochstudio: "Solo für Singles" - Bouillabaisse mit französischer Rouille

Friedberg : FSeventfoto |

Bouillabaisse ist ein provenzalisches Fischgericht der Französischen Küche, welches je nach Zubereitung als zweigängiges Gericht aus Fischsuppe und gegartem Speisefisch mit Meeresfrüchten oder als reichhaltiger Eintopf serviert wird. Als Topping wird die Bouillabaisse traditionell mit einem Klecks „Rouille“, einer Kartoffel-Knoblauch-Mayonaise serviert. Sabina Scherer hat in ihrem Kochstudio die Zutaten für die Singleküche abgemessen und: der Zeitaufwand von 30 Minuten für die Zubereitung dieser Spezialität wird mit einem exzellenten Schmankerl für Augen und Sinne belohnt.

1EL Öl

1 dicke Zwiebel

1 große Knoblauchzehe

75g Möhre

75g Sellerie

2 Stangen Staudensellerie

½ Fenchelknolle

2 Lorbeerblätter

½ Bund Petersilie

2 Kartoffel

200g geschälte Tomaten

1 Glas Fischfond (z.B. v. Lacroix)

100ml trockenen Weißwein

50ml Wermut (z.B. Nolly Prat)

200g Fischfilet: ich verwende Lachs, Kabeljau und Krabben

Salz, Pfeffer, Cayennepfeffer, etwas frischen Thymian

30g Zucker

1 dicke Scheibe Orange

1 frisches Ei

200ml Sonnenblumenöl

150g gekochte Kartoffeln

3TL Senf

1 dicke Knoblauchzehe

Salz, Pfeffer, Cayennepfeffer

Limonensaft

Gemüse und Kartoffeln waschen, putzen, und in Würfel schneiden. Fischfilet und Krabben putzen, waschen und trocken tupfen. In einem Topf das Öl erhitzen. Zwiebeln und Knoblauch darin hell anrösten. Restliches Gemüse zugeben und leicht an schwitzen. Mit Fischfond, Weißwein und Wermut ablöschen. Tomaten, Kräuter, Gewürze und Kartoffeln zugeben, umrühren und schon mal würzig abschmecken. Alle Zutaten gut weich simmern lassen. Erst wenn alle Zutaten weich sind, die Fischstücke in die Suppe geben. Ganz langsam und nur kurz garen. Nochmal gut, leicht scharf abschmecken.Die Kartoffeln für die Rouille koche ich immer gleich in der Bouillabaisse mit. Wenn die Kartoffeln weich sind, diese heraus fischen und abkühlen lassen. Den Knoblauch schälen und fein hacken, dann mit Salz weich pressen. Das Ei mit dem Pürierstab verquirlen. Das Öl langsam in den laufenden Pürierstab tröpfeln lassen. Den Knoblauch und die Kartoffeln in die Mayonnaise pürieren. Senf, Gewürze und Limonensaft zugeben. Mit dem Pürierstab immer kräftig rühren. Gut abschmecken und bis zur Verwendung kühlen.Die Suppe in einen Teller geben, einen großen EL Rouille auf setzen. Die Orangenscheibe halbieren und eine Hälfte in die Rouille drücken. Die andere Hälfte der Orange über dem Teller frisch auspressen.Keep on cooking!