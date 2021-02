Sabinas Kochstudio: Ostermenü 2021 - Teil 4: Formwaffeln

Friedberg : FSeventfoto |

Nach der lithurgischen Fastenzeit freuen sich Mensch und Natur im Vorfrühling auf den Sonnenschein, die erwachende Blumenwelt und auf geschmackvoll zubereitete Speisen zum Osterfest. In ihrem Kochstudio hat Sabina Scherer für diese Feiertage ein Menü zum Nachkochen zubereitet.

Formwaffeln

250g Mahl

60g Zucker

10g Salz

4 Eier

250ml Milch

Aroma nach Wahl: Vanille, Rum, Zitronen- oder Orangenschale

Sonnenblumenöl zum Ausbacken

Puderzucker zum bestäuben

Wer im Besitz von Formeisen ist , kann diese süße Nachspeise aus Waffelteig in bezaubernden Formen ausbacken und servieren. Für die Zubereitung in gewöhnlichen Waffeleisen sollte der Waffelteig eine festere Konsistenz haben.Das Mehl, den Zucker und das Salz trocken mischen. Mit der Milch einen glatten Teig anrühren. Die Eier dazu und noch einmal glatt rühren. Das Öl gut erhitzen und die Formen nach und nach ausbacken. Auf einem Küchenpapier abtropfen lassen und mit Puderzucker bestäuben.Keep on cooking!