Sabinas Kochstudio: Ostermenü 2021 - Teil 3: Rote Linsen mit Lamm und Feta

Nach der lithurgischen Fastenzeit freuen sich Mensch und Natur im Vorfrühling auf den Sonnenschein, die erwachende Blumenwelt und auf geschmackvoll zubereitete Speisen zum Osterfest. In ihrem Kochstudio hat Sabina Scherer für diese Feiertage ein Menü zum Nachkochen zubereitet.

Rote Linsen mit Lamm und Feta

1oog rote Linsen

30g Beluga Linsen

1 Petersilienwurzel

1dicke Möhre

1 Stück Sellerie

4 Lauchzwiebel

50g Feta

4 Kirschtomaten

etwas Koriander, Kreuzkümmel, Cayennepfeffer

Salz, Vanillezucker, Öl,

1EL Balsamicoessig

Lammfilets

SinglerezeptDie Belugalinsen in einem Topf mit einem halben Liter klarem Wasser in 30 Minuten weich köcheln, danach abgießen.Die roten Linsen in einer dünnen Brühe in einem Topf 10 Minuten weich köcheln. Danach die Linsen abgießen und den Sud auffangen.In der Zwischenzeit Gemüse waschen, putzen und klein würfeln. Den Feta würfeln und die Tomaten halbieren. Das Gemüse in der Pfanne mit wenig Öl kurz anrösten, mit dem Linsensud ablöschen und ca. 3 Minuten dünsten. Die Gewürze dazu geben und leicht scharf abschmecken. Den Feta und einen Teil der schwarzen Linsen unterheben.Die Lammfilets mit Öl einpinseln und in der Heissluftfritteuse 3 Minuten bei 210°C backen.Die Tomaten mit 1 EL Vanillezucker in einer leeren Pfanne anschwenken und mit etwas Balsamikoglace beträufeln.Das Linsengemüse auf einem Teller anrichten. Das Lammfilet aufschneiden, fächerförmig auf die Linsen legen und mit den grünen Lauchzwiebelröllchen bestreuen. Einige Tomaten über die Linsen verteilen und mit einigen schwarzen Belugalinsen dekorieren. Ein paar Tropfen des Tomatensuds auf das Fleisch tropfen.Keep on cooking!