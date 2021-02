Sabinas Kochstudio: Ostermenü 2021 - Teil 2: Weinchaudeau mit Früchten

Friedberg : FSeventfoto |

Nach der lithurgischen Fastenzeit freuen sich Mensch und Natur im Vorfrühling auf den Sonnenschein, die erwachende Blumenwelt und auf geschmackvoll zubereitete Speisen zum Osterfest. In ihrem Kochstudio hat Sabina Scherer für diese Feiertage ein Menü zum Nachkochen zubereitet.

Weinchaudeau mit Früchten

Die Weinschaumsauce (der französische Begriff „Chaude eau“ bedeutet „warmes Wasser“) zählt in Frankreich zu den traditionellen Hochzeitsspeisen und ist ein edles Zwischengericht in unserem Ostermenue.500ml Grauburgunder2 Eier, getrennt75g Zucker1 Biozitrone35g Stärkemehl250ml Sahnefrische Früchte nach WahlZuerst das Eiklar zu steifen Schnee schlagen. In einer anderen Schüssel die Sahne steif schlagen.Die Zitrone waschen und fein abreiben.Die Eigelbe mit dem Zucker, der Stärke und etwas Wein verquirlen. Den restlichen Wein mit der Zitronenschale erhitzen. Die Eigelbmischung unter den Wein rühren und unter ständigem rühren einmal aufpuffen lassen. Eventuell mit einigen Tropfen Zitronensaft abschmecken. Vom Herd nehmen und den Eischnee in die heiße Masse ziehen. Die Hälfte des geschlagenen Rahms unterheben.Die Creme in Gläser füllen und auskühlen lassen. Mit frischen Früchten und einem Klecks Sahne dekoriert servieren.Keep on cooking!