Sabinas Kochstudio: Ostermenü 2021 - Teil 1: Paprikasuppe, Lamm mit Linsen, Wein-Chaudau und Formwaffeln

Nach der lithurgischen Fastenzeit freuen sich Mensch und Natur im Vorfrühling auf den Sonnenschein, die erwachende Blumenwelt und auf geschmackvoll zubereitete Speisen zum Osterfest. In ihrem Kochstudio hat Sabina Scherer für diese Feiertage ein Menü zum Nachkochen zubereitet.

Paprikasuppe rot/gelb

3 große rote Paprikaschoten

1 Dose geschälte Tomaten

2Knoblauchzehen

1/2 TL Paprikapulver edelsüß

1/4TL Cayennepfeffer

1/4 TL Kreuzkümmel ( Cumin) gemahlen

Salz, Pfeffer,

einige Tropfen Zitronensaft

1 TL Vanillezucker

3 gelbe Paprikaschoten

1 kleine Kartoffel

300ml Gemüsebrühe

1/2 TL Safran

150ml Sahne

Salz, weißer Pfeffer

200ml Sahne

1-2 TL Basilikumpesto

evtl. etwas Salz

ROTE SUPPE

GELBE SUPPE

für 4 PersonenPaprika waschen, dünn mit einem scharfen Sparschäler abschälen, entkernen und klein würfeln. Knoblauch schälen und durch die Knoblauchpresse drücken. Tomaten mit Saft, den Paprikawürfel, denm Knoblauch und den Gewürzen sanft für 20 Minuten köcheln lassen. Fein und leicht scharf abschmecken. Jetzt die Suppe pürieren und durch ein Sieb streichen. Evtl. bei Bedarf mit einem TL angerührter Stärke die Suppe etwas binden.Die Paprikaschoten waschen, säubern, mit dem Sparschäler dünn abschälen und klein würfeln. Die Kartoffel schälen und würfeln. Die Würfel in einen ½ L Brühe geben, die Gewürze dazu und ca. 30 Minuten sanft köcheln lassen. Die Suppe pürieren und durch ein Sieb streichen. Die Sahne dazu geben und noch einmal kurz aufwallen lassen. Mild-würzig abschmecken. Die Sahne aufschlagen und mit Basilikumpesto und Salz abschmecken.Beide Suppen sollten in etwa die gleiche Konsistenz haben.Beide Suppen zur gleichen Zeit in einen Teller gießen und mit einem Löffel etwas verziehen. Einen Klecks Basilikumsaahne in die Mitte setzen und mit einem Basilikumblatt dekorieren.Keep on cooking!