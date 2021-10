Sabinas Kochstudio: Kürbis-Chutney

Friedberg : FSeventfoto |

Untrennbar verbunden mit den Herbstmonaten sind die bunten Kürbisse, welche uns an zahlreichen Verkaufsstellen an den Straßenrändern entgegen leuchten. Aus dem schmackhaften Hokkaidokürbis bereitet Sabina Scherer in ihrem Kochstudio ein Chutney zu. Diese Köstlichkeit aus der indischen Küche passt hervorragend zu kurz gebratenem Fleisch, zu Käse und ganz einfach auf einem Stück Brot.

600g Hokkaido-Kürbis

2 große Schalotten

3 Knoblauchzehen

Ingwer, frisch, ca.3cm

1 rote Chilischote

2 EL Öl

150ml Balsamico-Essig weiß

100ml Weißwein

1 Dose Tomaten

120g Zucker

1 Msp Zimt

3 Lorbeerblätter

1TL Salz

Kürbis schälen, Kerne entfernen. Den Kürbis in kleine Würfel schneiden. Schalotten, Zwiebel und Ingwer schälen und klein würfeln. Chilischote waschen und fein schneiden. Alles zusammen in Öl andünsten. Alle restlichen Zutaten zum Kürbis geben, gründlich mischen. Das Ganze 20 Minuten köcheln. Einen Löffel voll zum probieren auf einen Teller geben und etwas abkühlen lassen. Das Chutney lecker rund abschmecken. Die Lorbeerblätter entfernen, noch einmal aufkochen und in vorbereitete Gläser abfüllen und sofort verschließen.Keep on cooking