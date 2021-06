Sabinas Kochstudio: Gefüllte Pfannkuchen-Röllchen

Friedberg : FSeventfoto |

Im Kochstudio von Sabina Scherer entstehen oft besondere Schmankerl „weil grade was da ist“, lacht die kreative Küchenfee. Das stand nun der frische gekaufte Spinat und der Schinken vom Frühstück. Diese Zutaten haben Sabina zur Komposition von gefüllten Pfannkuchen-Röllchen animiert. Viel Spaß beim Nachkochen und Genießen.

2 Pfannkuchen herzhaft

150 g jungen Blattspinat

2 Scheiben Schinken

1 Knoblauchzehe

1 kleine Zwiebel

2-3 EL gerösteten Sesam

2 EL Mehl

80 ml Milch

50 ml Wermut (Martini)

2 EL neutrales Öl

1 EL Kürbiskernöl

einige Spritzer Sojasoße

Salz, Pfeffer, Cayennepfeffer

geriebenen Käse nach Wahl

Den Spinat waschen und trocken schleudern. Die Zwiebel klein würfeln. Den Knoblauch fein schneiden.In einer Pfanne 1EL Öl erhitzen, ½ Zwiebel und den Knoblauch farbig anrösten. Den Spinat ganz dazu geben und in sich zusammen fallen lassen. Das Kürbiskernöl, etwas Salz und Pfeffer darüber geben, mischen und lecker abschmecken. Zur Seite stellen.In einem Topf 1EL Öl geben, ½ Zwiebel hellgelb anrösten und mit dem Mehl bestäuben. Das Mehl etwas anrösten und ganz langsam unter ständigem rühren die Milch und den Wermut unter rühren. Es soll eine helle Creme-Soße entstehen. Mit Sojasoße, Pfeffer, Cayennepfeffer und Salz lecker abschmecken.Auf einen Pfannkuchen eine Scheibe Schinken legen, die Hälfte des Spinats darauf verteilen, zusammenrollen und in eine gefettete Auflaufform legen. Mit einigen Löffeln der Soße begießen, mit Käse und geröstetem Sesam bestreuen und bei 180°C im Backofen 15 Minuten überbacken.Keep on cookingRezept: Sabina SchererFotografie: FSeventfoto