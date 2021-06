Sabinas Kochstudio: Erdbeer-Quark-Torte

Friedberg : FSeventfoto |

Es ist Sommer 2021. Nach allen Einschränkungen, die uns der Kampf gegen die COVID-Pandemie auferlegt hat freuen wir uns auf die Zeit der süßen Früchte, die sich in ihrem Wachstum überhaupt nicht stören liessen. In ihrem Kochstudio hat Sabina Scherer eine glanzvolle Erdbeer-Quark-Torte geschaffen. Erdbeeren, Heidelbeeren, Kirschen und leckere Schokolade verwöhnen Augen und Sinne. Viel Spaß beim Nachbacken.

• 1 Biskuitboden von 4 Eiern• 500g Erdbeeren TK• 500g Erdbeeren frisch• 1 Biozitrone• 500g Sahnequark• 1,2L Sahne• 4 Blatt rote Gelatine• 5 Blatt weiße Gelatine• 4 Päckchen Sahnesteif• 50g - 100g Zucker ( je nach Geschmack)• 150g Heidelbeeeren• einige Kirschen• 1 Becher Kuvertüre• 6 -10 JoghuretteDie Blattgelatine in kaltem Wasser einweichen.Sahnesteif mit etwas Zucker mischen. Die Sahne anschlagen, die Sahnesteif-Mischung langsam einrieseln lassen und die Sahne fertig steif schlagen. Die Sahne bis zur Verwendung im Kühlschrank lagern.Die TK-Erdbeeren würfeln und mit dem Erdbeersaft zum Quark geben. Die Biozitrone waschen, trocknen und Schale abreiben. Etwas Zitronenabrieb und etwas Zitronensaft zm Quark geben, verrühren und mit Zucker nach Geschmack lecker abschmecken.Die Gelatine in einem Topf bei milder Hitze schmelzen. Langsam immer wieder 1 Eßlöffel nach dem anderen in die geschmolzene Gelatine rühren bis die Gelatine die Temperatur vom Quark angenommen hat. Jetzt die Gelatine-Mischung gründlich unter die fertige Erdbeer-Quark-Masse rühren.Von der geschlagenen Sahne 1/3 abnehmen und locker unter den Erdbeerquark heben.Den Biskuitboden halbieren. Der Boden wird zum Deckel, also das Untere nach oben. Den Biskuitboden mit etwas Kokos- oder Orangenlikör ( oder Flüssigkeit nach Wahl) tränken.Die Erdbeeren waschen, trocknen und blättrig schneiden. Den Boden mit den Erdbeerblättern belegen. Die Erdbeer-Quark-Masse auf den Tortenboden geben und glatt streichen. Den Biskuitdeckel mit etwas Erdbeerkonfitüre bestreichen und auflegen.Die Torte jetzt im Kühlschrank für 4 -6 Stunden, besser über Nacht fest werden lassen. Je kühler die Torte, desto leichter lässt sie sich verzieren.Den Tortenring entfernen und die Torte ringsum mit Sahne bestreichen.Die Kuvertüre schmelzen und in eine Gefriertüte füllen. Die Torte nur am Rand ( höchstens 2cm) mit Kuvertüre verzieren und dabei stellenweise nach unten fließen lassen. Im Schokoring wird die Torte mit verschiedenen Früchten verziert. Zwischen die Früchte einige Minzblättchen setzen. Die Joghurette in Scheiben schneiden und die Mitte der Torte damit dekorieren.Die Erdbeer-Torte bis zum Genuß gut kühlen.Keep on cooking