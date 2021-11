Sabinas Kochstudio: Butterbrot-Plätzle

Friedberg : FSeventfoto |

Sabinas Kochstudio: Die Bezeichnung dieser süßen Verführung klingt anfangs verwirrend. Tatsächlich sehen die Plätzle (die schwäbische Bezeichnung für Kekse, Plätzchen) nach ihrer Fertigstellung aus wie mit Butter bestrichene kleine Schwarzbrotscheiben. Im Kochstudio von Sabina Scherer ist wieder eine gute Idee für die weihnachtlichen Backstuben entstanden.

150g Zucker

80g Butter

1 Ei

125g Mandeln, geschält, gemahlen

125g Mehl

125g Blockschokolade geschmolzen

½ Fläschchen Rumaroma

weiße Kuvertüre

Pistazien gehackt

Zucker, Butter, Rumaroma und Ei schaumig aufschlagen. Die flüssige, lauwarme Schokolade unterziehen. Mehl und Mandeln über die Schaummasse geben und unter kneten. Den Teig in 3 Teile teilen und zu Rollen formen. Die Rollen sollen einen Durchmesser haben, den später der Keks auch haben soll. Die Rollen jeweils in Frischhaltefolie verpacken und über Nacht im Kühlschrank durchziehen lassen.Backofen auf 175°C vorheizen. Von der Teigrolle 2-3mm starke Scheiben abschneiden, auf ein mit Backpapier belegtes Backblech setzen und 8-12 Minuten backen. Achtung: es sind Schokokekse. Diese verbrennen sehr schnell.Abgekühlt mit flüssiger, weißer Kuvertüre bestreichen, so das man die Messerspur erkennen kann. Mit Pistazien bestreuen und abgetrocknet in einer Blechdose verwahren.Keep on cooking