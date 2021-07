Sabinas Kochstudio: Butter-Toastbrot

Friedberg : FSeventfoto |

Weißbrot ist die beliebte Grundlage für viele kulinarische Leckereien. Blanco, getoastet, oder als Crutons in der Pfanne geröstet – das beliebte Backwerk darf in keinem Haushalt fehlen. Sabina Scherer hat in ihrem Kochstudio ein Weißbrot selbst gebacken.

500g Dinkelmehl Typ 610

20g Salz

20g Zucker

½ Würfel Hefe oder 7g Trockenhefe

50g Butter

300ml warmes Wasser

etwas Butter für die Form

Das Mehl, das Salz, den Zucker und die Trockenhefe trocken mischen. Die Butter in dem warmen Wasser etwas schmelzen lassen. Butter-Wasser zum Mehl geben und gründlich verkneten. Den Teig rundum gut bemehlen und in einer luftdichten Schüssel in Kühlschrank 6-8 Stunden ruhen lassen. Den Teig aus dem Kühlschrank holen und Zimmertemperatur annehmen lassen. Das kann bis zu 3 Stunden dauern. Den Brotteig noch einmal durch walken und in einer gebutterten Kastenform noch einmal 30 Minuten gehen lassen.Im vorgeheizten Backofen bei 200°C 45 Minuten backen.Nach dem backen 10 Minuten ruhen lassen. Aus der Kastenform lösen und auf einem Gitter auskühlen lassen.Keep on cooking!