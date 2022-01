Sabinas Kochstudio: Bohneneintopf

Friedberg : Sabinas Kochstudio |

„Jedes Böhnchen ein Tönchen“ - der Spruch mag viele vom Genuss der schmackhaften Pflanze von der Gattung der Hülsenfrüchte abhalten. Sabina Scherer hat in ihrem Kochstudio für den Bohneneintopf die besonders zarten und feinen Prinzessbohnen verwendet. Freut Euch auf diese besondere Delikatesse.

300g Prinzess-Bohnen

2 dicke Zwiebeln

3 Möhren

150g Sellerie

6 mittelgroße Kartoffeln

100g rohen, mageren Schinkenspeck

2–4 Scheiben rohen Bauchspeck

1 EL Öl

3 Stängel Bohnenkraut

ca. 1,5l Brühe

Salz, Pfeffer, Cayennepfeffer

Zwiebel und Gemüse putzen, waschen und in gleich große Würfel schneiden. Die Kartoffeln schälen und etwas größer würfeln. Bohnen leicht antauen.Öl in einem Topf erhitzen. Die Zwiebelwürfel hellbraun anrösten. Möhren und Sellerie zugeben und auch etwas anrösten. Bohnen, Schinkenspeck, Bohnenkraut und Gewürze zugeben und mit Brühe angießen. Das Gemüse sollte mit Brühe knapp bedeckt sein. Die Bauchscheiben auflegen und ungefähr 30 Minuten leicht köcheln. Alles gut würzig und mit leichter Schärfe abschmecken.Keep on cooking!