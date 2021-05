Sabinas Kochstudio: Blattsalat Castelfranco - Hallo Frühling!

Friedberg : FSeventfoto |

Der Rhabarber gehört mit seinem unverwechselbaren Geschmack zum Frühling wie die Erdbeeren und der Spargel. Sabina Scherer hat in ihrem Kochstudio dieses Gemüse mit köstlichen Zutaten in einer flaumigen Komposition zum Kuchen mit der besonderen Note gebacken.

1 Kopf Castelfranco

1 Kopf Radicchio

1 kleiner Romana-Salat

1 Zweig Liebstöckel

1 Bund Schnittlauch

1 Bund Rucola

1 Zitrone

1 Dose Pfirsich

1-2 Zehen Knoblauch

einige gemusterte Cocktailtomaten,

einige Gänseblümchen, essbar

ca. 50ml Himbeer-Balsam-Essig

ca. 50ml Haselnussöl

Salz, Pfeffer, Cayennepfeffer

Salatköpfe putzen, waschen, trocken schleudern und in mundgerechte Stückchen zupften.Liebstöckel, Rucola und Schnittlauch putzen, waschen, trocken schleudern und klein schneiden.Pfirsiche abgießen, Saft auffangen und die Hälften in Streifen schneiden.Zitrone halbieren und eine Hälfte auspressen.Knoblauch schälen und mit etwas Salz pressen.Ca. 80ml Pfirsichsaft mit dem gepressten Knoblauch mischen. Essig, Salz, Pfeffer und Cayennepfeffer dazu, kräftig mit dem Schneebesen aufschlagen bis das Salz gelöst ist. Mit einigen Tropfen Zitronensaft das Dressing vollmundig abschmecken. Jetzt das Haselnussöl dazu geben und noch einmal gut verquirlen.Bunte Salatblätter schön auf einem Teller anrichten, mit den gemischten Kräutern bestreuen. In einem großzügigen Kreis die Pfirsichschnitze anlegen. Eine Cocktailtomate vierteln und auf die Spitze des Salates setzen. Den Salat mit einigen Esslöffeln Dressing übergießen und die Gänseblümchen locker darauf legen.Keep on cooking!Rezept: Sabina SchererFotos: FSeventfoto