Sabinas Kochstudio: Apfel-Tartelettes

Die grauen Tage schleichen sich langsam in ihre Ruhezone. Immer häufiger gewinnen die wärmenden Sonnenstrahlen den Kampf der Natur, die allmählich mit zartem Bunt aus dem Winterschlaf erwacht. Im Kochstudio von Sabina Scherer backen süße Apfeltartelettes im Ofen und wecken die Freude auf das kommende Osterfest.

100g Mehl

50g Butter

1 Eigelb

30g Zucker

Abrieb einer Limette

1 Prise Salz

2 Äpfel

150g Schmand

15g Stärkemehl

2 EL Vanillezucker

2 EL Zimtzucker

Heidelbeeren

Butter und Mehl f. d. Förmchen

(Das folgende Rezept ist für vier Tartelettes bemessen)Für den Mürbteig Mehl, Butter, Eigelb, Zucker, Limettenabrieb und Salz mit der Hand zusammen kneten bis ein glatter, homogener Teig entsteht. Teigkugel 30 Minuten ruhen lassen. In der Zwischenzeit die Förmchen Buttern und leicht bemehlen. Den Teig ausrollen und 4x mit den Förmchen ausstechen. Teig in die Förmchen drücken, mit der Gabel einstechen und im Backofen bei 180°C ca. 10 Minuten blind backen.Äpfel halbieren, schälen und Kernhaus entfernen. Die Äpfel einritzen. Den Vanillezucker mit der Stärke mischen und unter den Schmand rühren. Die vorgebackenen Tartelettes mit der Schmandmasse bestreichen und mit einer Apfelhälfte belegen. An der Seite mit einigen Heidelbeeren dekorieren. Mit Zimtzucker bestreuen. Im Backofen bei 170°C ca. 30 Minuten backen. Nach dem Abkühlen mit Puderzucker bestäuben und mit einem Minzblättchen garnieren.Einen Apfel mit Schale vierteln, Kernhaus entfernen und hobeln. Die Apfelscheiben je nach Geschmack in Weißwein oder Apfelsaft für 2 Minuten garen. Heraus nehmen und auf einem Küchenkrepp trocknen. Etwas Klarsichtfolie auslegen und die Apfelscheibchen wenig überlappend an einander legen. Vorsichtig aufrollen. Solange Apfelscheibchen auslegen und aufrollen bis eine hübsche Rose entsteht. Die Apfelrose auf ein Schmand-Tartelette setzen, mit Heidelbeeren dekorieren und wie oben beschrieben backen. Nach dem Abkühlen mit Glitzer-Puderzucker bestäuben.Keep on cooking!