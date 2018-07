Romantische Stadtführung mit Candle-Light-Dinner

Friedberg : Marienbrunnen am Marienplatz |

Es ist wieder soweit - die passende Jahreszeit für unsere romantischen Führungen mit Candle-Light-Dinner beginnt. Zur ersten Führung in diesem Jahr begleitet Frau Linzenkirchner sie zusammen mit der Stadtwache durch die Stadt und verwandelt eine normale Stadtführung in einen ganz besonderen Rundgang. Es erwarten Sie weitere Akteure auf dem Spaziergang, der Ihnen noch lange in Erinnerung bleiben soll. Anschließend steht ein delikates 3-Gang-Menü in einer unserer Friedberger Gastronomien für Sie bereit. Eine Anmeldung ist unbedingt notwendig. Kontaktieren Sie uns einfach per Mail an touristinfo@friedberg.de oder telefonisch unter der 0821/ 6002-436. Die Teilnahme kostet pro Person 35€ inklusive dem Menü.