Romantische Stadtführung mit Candle-Light-Dinner

Friedberg : Marienbrunnen am Marienplatz |

Weil diese Art von Führung so beliebt ist zu der Jahreszeit, bietet die Stadt Friedberg diese mehrmals bis Ende des Jahres an. Nach einer romantischen Führung durch die Stadt, begleitet von Nachtwächter, Ausrufer und Cordonisten, erwartet Sie ein gemütliches Candle-Light-Dinner in einem unserer Friedberger Gasthöfe. Eine Anmeldung ist unbedingt vorher nötig, sowie eine Vorabbezahlung von 35,-€ pro Person für die Führung inklusive dem anschließenden Dinner. Anmeldungen gerne telefonisch unter 0821/ 6002 - 436 oder bei uns an der Infothek im Rathaus.