Romantische Stadtführung mit Candle-Light-Dinner

Friedberg : Marienbrunnen am Marienplatz |

Besonders romantisch wird es in Friedberg wenn es beginnt dunkel zu werden. An verschiedenen Orten in Friedberg warten Nachtwächter, Cordonisten und Ausrufer auf Sie und begleiten Sie auf dem Stadtrundgang mit Frau Linzenkirchner. Zum Abschluss erwartet Sie ein gemütliches Candle-Light-Dinner im Gambrinuskeller. Zu dieser Führung ist eine Anmeldung unbedingt notwendig und gegen die Bezahlung von 35,-€ inklusive dem Candle-Light-Dinner im Voraus erhalten Sie einen Gutschein auf Rechnung oder an unserer Infothek im Rathaus.



Tel.: 0821/ 6002 - 439