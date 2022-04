QR-Code-Quiz zu Ostern war wieder ein voller Erfolg: Mit gezücktem Handy und gespitzten Ohren durch die Friedberger Innenstadt

Die QR-Rätsel erfreuen sich immer großer Beliebtheit. Viele positive Rückmeldungen ließen also nur einen Schluss zu, auch zu Ostern sollte es eines geben. Allerdings mit einer Neuerung. Nachdem bei den letzten drei Quizrunden vornehmlich Lesetexte zur Hilfe bei der Beantwortung der Fragen herangezogen werden konnten, mussten dieses Mal die Lauscher gespitzt werden. Denn an allen Stationen warteten auf die Teilnehmer interessante Hördateien. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Miriam Appel schrieb Lehrerin Cristina Jäckle zu unterschiedlichen Themenbereichen des Osterfests Infotexte. Diese nahmen sie zusammen mit ihren Männern auf und stellten sie mittels QR Code zur Verfügung. „Wir sind jedes Mal auf der Suche nach etwas Neuem, damit keine Langeweile aufkommt. Daher haben wir uns dieses Mal, passend zu den langen Löffeln des Osterhasen, für Hörtexte entschieden“, erklärt Jäckle. Nach dem Anhören der verschiedenen Infos konnte man die dazugehörige Frage im digitalen Fragebogen spielend leicht beantworten. Wenn alle Antworten korrekt waren, erschienen am Ende einzelnen Buchstaben, die das Lösungswort ergaben.Natürlich war auch wieder der Aktiv-Ring mit von der Partie. Renate Mayer unterstützt und initiiert diese Rätselspaziergänge nur zu gerne. „Wir möchten die Familien in die Stadt holen und ihnen zeigen, wie schön die Friedberger Innenstadt ist. Natürlich freuen sich auch unsere Einzelhändler, wenn bei ihnen auf dem Spaziergang eingekehrt wird. Grundsätzlich sollen aber die Kinder mit Spaß und Wissen versorgt werden.“ Auch dank der Firma Roland Drewnick warten am Ende wieder auf 5 der Teilnehmer tolle Preise.Beim vierten Rundgang konnte Cristina Jäckle erneut auf die restlichen Unterstützer zählen. Ihr Bruder, Christoph Müller, ist Kartograph und erstellte die passende Rundgangskarte. Pamina Luther, Grafikdesignerin, sorgte wieder für die kindgerechte Aufarbeitung der Plakate und Teilnahmekarten. „Wir sind mittlerweile ein eingespieltes Team, innerhalb kürzester Zeit stehen Idee und Design“, freut sich die Initiatorin.Insgesamt wurden 2000 Teilnahmekarten an die Grundschulen und Kindergärten verteilt, sowie an der 1. Station ausgehangen. Bei Redaktionsschluss war der Quizzeitraum noch nicht beendet, dennoch konnten sich Mayer und Jäckle schon über eine sehr große Teilnehmerzahl freuen. Text: Cristian Jäckle, Bild: Renate Mayer, Grafiken: PL Design