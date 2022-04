Patchworkdecken und Babykleidung für Pro Familia Augsburg und Ukraine-Flüchtlinge

mit einer kreativen Idee. Kathrin Sprenger von Pro Familia Augsburg e.V. war wieder sichtlich berührt, als Karin Weindl, die Inhaberin des Friedberger Handarbeitsgeschäfts 23 selbstgenähte Patchworkdecken und über 50 Babykleider übergab. Diesmal hatte sich Weindls Mutter Gislinde Graminger über Wochen an die Nähmaschine gesetzt, um die farbenfrohen Stücke zu nähen.„Die wunderbaren Decken werten z.B. alte Kinderwäge oder Kinderbetten individuell auf, die hilfsbedürftige Familien über Pro Familia Augsburg bekommen. Das verleiht den Menschen ein Stück Würde“ erzählt Kathrin Springer bei der Übergabe. In diesem Jahr geht ein Teil der Decken und Kleidchen auch an ukrainische Familien, die aus dem Kriegsgebiet geflohen sind. Derzeit betreut Pro Famlia Augsburg sogar eine junge Mutter, die im Gefängnis sitzt und für ihr Neugeborenes auf solche Spenden angewiesen ist.