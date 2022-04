Osterbrunch am Rothenberg

Friedberg : AWO Seniorenheim am Rothenberg |

Wieder ein kleiner Schritt zur Normalität

Lange Zeit musste unser monatlicher Brunch für unsere Senioren ausfallen, er konnte nur im kleinen Rahmen auf den Wohnbereichen stattfinden. Jetzt endlich, in der Karwoche, konnte er wieder stattfinden. Eigentlich ist unser Speisesaal zum Monatsbrunch immer voll ausgebucht, aber leider müssen wir immer noch einige Corona Regelungen beachten. Damit so viele Bewohner wie möglich teilnehmen konnten hat unser Betreuungsteam dies ein bisschen "reguliert". Wurde ein Platz frei haben sie ohne Zeit zu verlieren die Nächsten abgeholt, dadurch konnte jeder am Brunch teilnehmen der wollte. Unsere monatlichen oder auch die jahreszeitlichen Brunche sind immer ein kleiner Höhepunkt im Alltag. Man kann den Vormittag gemütlich bei einem Glas Hugo oder Sekt in der Gemeinschaft verbringen, das Speisenangebot ist immer ein Besonderes und auch sehr beliebt.