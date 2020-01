Ostende Delectabiles - ORCC Friedberg eröffnet Friedberger Ballsaison

Friedberg : Saalbau Metzger |

Der Start in die Faschingssaison 2020 beginnt mit dem offiziellen, ersten gesellschaftlichen Höhepunkt bei den Veranstaltungen des Ottmaringer Rederzhausener Carneval Club (ORCC)-Friedberg: Beim Schwarz-Weißball im vierzigsten Jubiläumsjahr des ORCC erlebten die Ballgäste ein glänzend motiviertes Team mit fulminanten Tanzshows.





Eine „unterhaltsame Show“, so ist die Übersetzung von „Ostende Delectabiles“ des diesjährigen Titels der Jubiläumsshow präsentieren Jugend- und Erwachsenengarde bei ihren Auftritten. In Anlehnung an Jule Vernes Abenteuererzählung „In 80 Tagen um die Welt“ nimmt der ORCC seine Gäste mit auf die Reise „In 80 Schritten um die Welt.“ Jugend- und Erwachsenengarde entführen die Ballgäste durch Zeit und Raum. Jeder Auftritt ist durch die ausgezeichnete Choreografie der Trainer und der disziplinierten Umsetzung dieser Vorgaben durch die Tänzerinnen und Tänzer ein einzigartiger Erlebnis. Durch das Showprogramm führen neben PräsidentJulia und ihr Bruder Justus Vegan. Ein breit gefächertes, musikalisches Programm mit gekonnt eingesetztem Slapstick in einer Hommage an den britischen Komiker Benny Hill. „So manche Station der Show ist dem Zuschauer sicher bestens bekannt“; so Markus Nowak. Die Ballgäste erleben eine Dance-Battle in Las Vegas, sind dabei bei einem Club-Abend in New York, treffen auf die Knastbrüder im weltberühmten Gefängnis auf der Insel Alcatratz vor San Francisco und tauchen mit ein in eine Geisterbeschwörung im inneren Zirkel der Megalithen vom englischen Stonehenge.„Die einzigartige Zusammensetzung der Show wird sich über die gesamte Saison hinweg wandeln“, kündigt ORCC-Präsident Nowak an. Ein Folgebesuch bei den weiteren Auftrittsterminen wird also nie das Abbild des letzten Auftritts sein.Für die große Demonstration von Tanzkunst und Sportakrobatik vom diesjährigen Prinzenpaar, Ihre Lieblichkeit Prinzessin Dana I. und Prinz Jakob II. gab es von den Zuschauern großen Beifall. Die attraktivekennen viele der Ballgäste aus ihrer aktiven Zeit als Sportakrobatin beim TSV Friedberg. Ihre atemberaubenden Figuren bei den Tanzshows erinnern immer wieder an diese erolgreiche Zeit. Das Jugendprinzenpaar mit einer bezaubernden Rebecca I. und dem fürstlichen Prinzen Nico I. an der Spitze er ORCC-Jugendgarde werden ebenfalls für Ihren Prinzentanz mit viel Beifall bedacht.Begeisterten Applaus gab es für die große Show der Passionate Skippers vom FC Stätzling. Mehrmals mussten die Sportlerinnen Zugaben zu ihrer überaus anstrengenden Sport-Artistik mit den Springseilen geben.Chapeau! für diese große Leistung.An die Prominenz aus Politik, Handel und Wirtschaft verteilte der ORCC seine „streng limitierten Jubiläumsorden“. Die Gardemädchen begleiteten neben Friedbergs Erstem Bürgermeisterauch Aichach-Friedbergs Landratund seinen Stellverteterund MdLzur Ordensübergabe. Bis tief in den frühen Morgen war das Parkett im Saal der Gäststätte Metzger in Wulfertshausen gefüllt mit gut gelaunten Tanzpaaren. Zum hervorragend zusammengestellt und präsentierten Programm der Bandaus dem Stuttgarter Raum bot sich allen Tänzerinnen und Tänzern zu jeder Gelegenheit der Gang zum Tanzparkett. Eine große Tombola, der Gewinner des ersten Preises darf einen vollen Tag mit einem Tesla Model 3 Performance durch die Lande fahren, rundete die Ballnacht ab.Einen über die Maßen gelungener Auftakt in die Saison 2020 kann sich der ORCC im Jubiläumsjahr in seiner Chronik vermerken. Zu verdanken ist dies dem unermüdlichen Einsatz aller Beteiligten auf der Bühne und hinter den Kulissen. Seit dem Frühjahr dürfen Sabina und ich unseren ORCC schon fotografisch begleiten. Ich erlebte die Arbeit der Trainerinnen und Trainer mit den Garden durchbei der Jugend undbei der Garde, dem Männerballett und dem Prinzenpaar.undarbeiten in vielen Stunden an den Kostümen für die Garden. Christine Keul hat als Co-Trainerin und für die Arbeit an den Kostümen mehr als 270 Stunden ihrer Zeit für den ORCC eingebracht. Nur durch den unermüdlichen Einsatz aller 50 Mitwirkenden ist es am Ende möglich, dass dem Publikum ein reibungsloser Ablauf der Jubiläumsshow „Ostende Delectabiles“ geboten wird.Wir begleiten den ORCC Friedberg weiter auf seinem erfolgreichen Weg durch die Saison 2019/2020 mit einem überzeugten „Mit Frohsinn und Humor!“ ORCC Friedberg im Internet mit allen Infos zu den weiteren Auftrittsterminen: