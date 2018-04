Muttertagsführung mit Drei-Gänge-Menü

Friedberg : Marienbrunnen am Marienplatz |

Am 13. Mai ist es wieder soweit, der Tag, an dem wir unseren Müttern ganz ausdrücklich und speziell danke sagen. Danke dafür, dass es uns gibt und für alles, was Sie für uns getan haben. Oft reichen dafür ganz einfache Worte, ein Blumenstrauß oder eine kleine Schokolade.



Wir haben für Sie dieses Jahr allerdings eine ganz besondere Idee: Schenken Sie Ihrer Mutter doch einen Gutschein für unsere Muttertagsführung durch unsere wunderschöne altbaierische Herzogstadt. Die tollen Häuser, kleinen Gässchen und sehenswerten, historischen Gebäuden laden zu einem eindrucksvollen und besonderen Abend ein. Im Anschluss an den Stadtrundgang steht ein Drei-Gänge-Menü in unserem Friedberger Gasthof zur Linde für Sie bereit, um den Tag passend ausklingen zu lassen.



Den Gutschein erhalten Sie bei uns an der Infothek im Rathaus, Marienplatz 1, oder auf Wunsch gegen Rechnung. Pro Person kostet die Führung inklusive dem Dinner 35,-€.



Wann: 13. Mai 2018

Wo: 17.00 Uhr am Marienbrunnen

Wie lange: die Führung dauert ca. 1,5 Stunden, anschließend Dinner im Gasthof zur Linde



Natürlich sind nicht nur Mütter herzlich zu dieser Führung eingeladen!

Wir freuen uns auf Sie!