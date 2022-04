Lesung von Julia Stemberger am 16. September 2022

Friedberg : Wittelsbacher Schloss |

In allen Fernsehsendern wird momentan bis zum Wahnsinn gekocht - allseits Kochsendungen. Überall wo man hinzappt steht ein Herd und mittendrin die verschiedensten Köche. Julia Stemberger kocht anders: unendlich erotisch und kabarettistisch: „Ich weiß nicht, wie das bei den Männern sein mag. Aber für Frauen gibt es kein Aphrodisiakum, das etwas nützen könnte ohne die unerlässliche Zutat der Sympathie – die, zur Vollendung gebracht, Liebe ist.“ (Isabel Allende)

Isabel Allendes heiter-erotisches Kochbuch ist eine kluge und inspirierende Quelle; für alle, die gerne lachen, lächeln und schmunzeln. Mit feinem Witz betrachtet die Wienerin Julia Stemberger die großen Themen zwischen Mann und Frau: Liebe, Sympathie, Anziehung, Erotik. Isabell Allendes Texte sind eine Fundgrube für die Bühne, weil sie so voller Leben und Klugheit sind. Dieser Abend ist ganz Aphrodite gewidmet – der Göttin der Liebe. A la carte serviert von Julia Stemberger, eine der bedeutendsten Künstlerinnen der deutschsprachigen Schauspielszene („Die Strauß-Dynastie“, „Das Traumschiff“, „Vorstadtweiber“…). Stemberger wird begleitet von Corinna Fuhrmann am Flügel.

(20.00 Uhr) VVK: 19 Euro.