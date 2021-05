Lesepark & Story-Trip: Zum Schmökern, Mitnehmen & Tauschen

Kulturbüroleiterin Rebecca Ribarek, das Leitungs-Team der Stadtbücherei Kathrin Jörg und Hildegard Häfele sowie Stadträtin und Kulturreferentin Marion Kehlenbach eröffneten Ende April den traditionellen Lesepark neben dem Mercateum und freuten sich über die pfiffige Präsentation von unterhaltsamem, spannendem und wissenswertem Lesestoff als „niederschwelliges“ Angebot für die Königsbrunner Bürgerinnen und Bürger: „Eines der wenigen, das derzeit überhaupt möglich ist!“Rund um das Mercateum laden nun bis in den Herbst hinein wieder bunte Sitzgelegenheiten zu Mußestunden ein; allerdings gelten auch hier die jeweils aktuellen Corona-Vorgaben und -Abstände. Einmal am Tag wird die Telefonzelle durchgeschaut, gesäubert und der Griff wird desinfiziert. Bücherei-Leiterin Kathrin Jörg: „Gerne können Sie Bücher mit nach Hause nehmen und auch behalten. Oder ein eigenes Buch mitbringen und in die Telefonzelle legen. Nur eine eindringliche Bitte: Nutzen Sie unseren Lesepark nicht dafür, alte, unansehnliche Bücher loszuwerden!“Schon während des Pressetermins zur Eröffnung des Leseparks blieben übrigens die ersten Passanten stehen und warfen neugierige Blicke in die Telefonzelle. Kulturreferentin Marion Kehlenbach: „Das ist schließlich ein Corona-unabhängiges Angebot – lesen kann man immer!“Story-Trip: Spiel & Spaß in KönigsbrunnDieses Jahr hatten die städtischen Kultur-Mitarbeiterinnen bei der Lesepark-Eröffnung noch eine zusätzliche Überraschung dabei: Sie stellten den neuen Story-Trip der Stadtbücherei vor, eine abenteuerliche Reise durch Königsbrunn für Kinder ab drei Jahren! Hildegard Häfele erklärte den Hintergrund: „Corona-bedingt sind derzeit keine der üblichen Kinderaktionen in der Stadtbücherei möglich. Kinder lieben Bewegung und Geschichten – das haben wir bei dieser neuen Aktion miteinander verknüpft!“Laut Kulturbüroleiterin Rebecca Ribarek wurde die Idee bereits vor einem Jahr geboren, als der erste Lockdown das kulturelle Leben zum Stillstand brachte: „Es war uns besonders wichtig, für die Kinder ein wertiges Angebot zusammenzustellen, das auch nach der Corona-Pandemie Bestand haben soll.“Überraschungen im roten RucksackFür die neue Aktion stehen in der Stadtbücherei in der Schwabenstraße nun 25 große, rote Rucksäcke bereit: Sie sind gefüllt mit allerlei Accessoires, die man so für eine abenteuerliche Reise durch Königsbrunn braucht – ein Steckenpferd, ein Kompass, Wachsmalkreiden, Postkarten, eine Augenmaske und Material für ein Papier-Fernrohr. An welchen Stationen man Halt machen soll und was mit den einzelnen Gegenständen angestellt werden kann, verrät das beiliegende Story-Trip-Buch. Die liebevoll geplante Aktion bezieht sich auf das Kinderbuch „Opapi-Opapa“ von Paul McCartney, das ebenfalls mit ausgeliehen wird. Während der Tour durch Königsbrunn, die ungefähr zwei Stunden dauert, sollen die Eltern oder Begleitpersonen aus dem Buch vorlesen. Rebecca Ribarek: „Das ist ein komplett analoges Angebot!“Die Rucksäcke werden kostenlos entweder unter Vorlage des Leseausweises oder eines anderen offiziellen Dokumentes ausgeliehen. Sie dürfen jeweils eine Woche behalten werden, sodass die Abenteuer-Reise auch in mehreren Etappen aufgeteilt werden kann. Nach der Rückgabe werden die Materialien desinfiziert und 24 Stunden gelagert, bevor sie an die nächste Familie gehen. Und auch für Kindergartengruppen ist die Stadtbücherei gerüstet: Dann werden einfach Gruppenrucksäcke gepackt!Für Kulturbüroleiterin Rebecca Ribarek setzt die Story-Trip-Aktion der Stadtbücherei ihr wichtigstes Ziel um: „Wir wollen Kultur in die Stadt hineintragen!“ Dabei ist sie voll des Lobes für das Engagement der Mitarbeiterinnen, die in der Corona-Pandemie durch Desinfizieren, Hygieneregeln, Lieferdienste und Überraschungstüten deutlich mehr Aufwand haben und sich trotzdem noch solch hochwertige zusätzliche Angebote einfallen lassen. Sie selbst plant übrigens mit einem historisch-kulturellen Weg durch Königsbrunn ein ähnliches Angebot für Erwachsene. Text: Pressestelle Stadt KönigsbrunnAnmeldung für den Story-Trip:StadtbüchereiSchwabenstraße 4386343 KönigsbrunnTel. 08231 / 606-255