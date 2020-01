Kinderflohmarkt St. Franziskus

Friedberg : Pausenhalle Grund- und Mittelschule |

Der Elternbeirat des Kindergarten St. Franziskus veranstaltet wie in jedem Jahr seinen alljährlichen Kinderflohmarkt in der Pausenhalle der Theresia Gerhadinger Grundschule in Friedberg.

Verkauft werden darf alles rund ums Kind (Bekleidung und Spielzeug); keine gewerblichen Verkäufe.

Die Tischgebühr beträgt €10,- und Rollstangen €2,-.

Für Kaffee und Kuchen ist auch in diesem Jahr wieder gesorgt.

Der Reinerlös kommt dem Kindergarten zugute.

Weitere Informationen sowie die Tischreservierung finden sie unter www.flohmarkt-franziskus.de