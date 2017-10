Friedberg : Bürgertreff/Sozialzentrum Friedberg |

Am 6.1.2017 veranstaltet das Bürgernetz Friedberg mit dem Fahrlehrer Herr Frohnwieser einen Infoabend zu Neuerungen im Kraftverkehr: Welche Hilfen gibt es für ältere Kraftfahrer/innen, wie kann die Fahrtüchtigkeit erhalten werden? Welchen Führerschein habe bzw. bekomme ich nach dem Umtausch in den Kartenführerschein? Was änderte sich die letzten Jahre für Kraftfahrer/innen im Straßenverkehr? Veranstaltungsort: Bürgertreff, 2. Stock, Herrmann-Löns-Str.6, Friedberg. Kostenfrei.