Im Verkehrsverein ist schon Sonnend

„Die Gäste aus der Steiermark werden staunen“, verspricht die Organisatorin des Verkehrsvereins Monika Kohlar. Mehrere neue Handwerker erweitern in diesem Jahr das Angebot und erhöhen somit noch weiter die Attraktivität des ohnehin schon reichhaltigen Warenangebotes.Einigen Künstlern kein Weg zu weit um an dem Markt teilnehmen zu können. Bis aus der Schweiz, ja sogar bis aus Litauen reisen sie an und freuen sich darauf Einblicke in ihre Fertigungstechniken den interessierten Besuchern zu geben. Jeder kann sich dabei Anregungen für ein wunderbares Hobby – Töpfern - holen. Schon die Kleinsten werden mit dem Töpfern vertraut gemacht. Dafür sorgt die im Rahmenprogramm angebotene Kinderbetreuung.Die Öffnungszeiten: Samstag den 17. Juni: 11.00 Uhr bis 22.00 Uhr und Sonntag den 18. Juni: 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr.