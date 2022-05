"Ich bleib' dann mal daheim" (Teil 67): Exkursion in die Kissinger Heide

Diese wertvolle Kulturlandschaft wird heute vom Landschaftspflegeverband Aichach-Friedberg gepflegt und bedarf auch des Schutzes der Besucher.Für unseren Spaziergang in der Kissinger Heide parken wir am besten in der Auenstraße vor der Bahnbrücke. Wenige Meter auf dem Fuß- und Radweg in Richtung Weitmannsee führt ein Pfad in die Heide hinein. Bei unserer Erkundung bleiben wir immer auf den ausgetretenen Pfaden.Mehr Infos in „Spurensuche im Wittelsbacher Land Bd. 1“, S. 58 u. 59Text: Gabriele und Dr. Hubert RaabFotos und Grafik: Dr. Hubert Raab