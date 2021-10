"Ich bleib' dann mal daheim" (Teil 61) - Wirtshauswandern 6: Um den Gasthof Bachmeir in Heimpersdorf

Parkplätze finden sich südlich der Kirche. Von hier geht es über eine längere Strecke, zunächst durch eine schöne Greppe, immer leicht aufwärts. Wir kommen dabei auf einen Rücken mit Kiesablagerungen der altpleistozänen Donaueiszeit vor ca. 1 Million Jahre. An der höchsten Stelle wenden wir uns an einer von mehreren Bäumen bestandenen Kreuzung nach rechts. Weit reicht hier der Blick in Richtung Baar bis hinüber zu den Jurarandhöhen. Über den Bergrücken kommen wir an einem Solarfeld vorbei und erreichen die Verbindungsstraße Heimpersdorf-Lechlingszell. Wir überqueren die Straße und treten in das Ebenrieder Holz ein. Nach ca. 700 m biegt der Waldweg in eine Rechtskurve ab und erreicht bergab, zuletzt am Waldrand, einen Feldweg. Hier nach rechts kommen wir zurück nach Heimpersdorf, wo wir noch bei der von Michael Schalk um 1960 erbauten Marienkapelle mit dem kleinen Seerosenteich Halt machen.Weglänge: ca. km 3,4 kmKartengrundlage: Geodaten@Bayerische VermessungsverwaltungText: Gabriele und Dr. Hubert RaabFotos und Grafik: Dr. Hubert Raab