"Ich bleib' dann mal daheim" (Teil 57) - Wirtshauswandern 2: Um den Tavernwirt in Sulzbach

Für unsere Wanderung findet sich am Ende der Sackstraße „Am Schindbach“ direkt beim Friedhof ein Parkplatz. Im Bereich des neuen Schützenheims wurde im Jahr 1997 eine umfangreiche Eisenverhüttung des 11. bis 13. Jahrhunderts entdeckt und archäologisch untersucht. Wir wandern die Straße bis zur Kreuzung zurück und wenden uns hier nach links. Wenige Meter später kommen wir über die Bahngleise, dann geht es kerzengerade durch die Wiesen zur Paar, die wir auf einer schmalen Brücke überqueren. Etwa 130 m weiter biegen wir im spitzen Winkel nach rechts in den weiteren Feldweg ab. Es geht entlang des Auwaldes und immer wieder an Paarschleifen vorbei. Dann biegt der Weg im rechten Winkel nach links ab, es geht steil die Paarleite hinauf und durch ein Waldstück hindurch. Etwa 100 m vor Erreichen der neuen B300 zweigt scharf nach rechts ein nun weniger gut ausgebauter Feldweg ab. Er führt ins Tal hinunter, durchquert kurz den Auwald, geht dann über die Paar und geradeaus entlang des baumgesäumten Griesbachs erreichen wir ein Feldkreuz. Hier biegen wir nach rechts ab und stoßen bald auf einen Querweg. Hier etwa 80 m nach rechts und dann nach links, vorbei an Paarschleifen erreichen wir den Feldweg unseres Beginns. Hier nach links finden wir leicht zum Ausgangspunkt zurück, wo uns wenige Meter weiter ein schattiger Biergarten erwartet.Weglänge: ca. 4,4 kmKartengrundlage: Geodaten@Bayerische VermessungsverwaltungText: Gabriele und Dr. Hubert RaabFotos und Grafik: Dr. Hubert Raab