"Hoch zu Ross" feiert St. Franziskus das Martinsfest

Kindertagesstätte St. Franziskus feiert St.-Martin



Am 11. November 2017 feierten die Kinder der Kita St. Franziskus zusammen mit ihren Eltern, Geschwistern und Großeltern St. Martin. Als besondere Attraktion des diesjährigen Umzuges wurden die Kinder von einem St. Martin hoch zu Ross begleitet.Der Umzug führte die Gruppe vom Pausenhof der Grundschule durch den Stadtpark in den Garten der Kita St. Franziskus. Unterwegs wurden gemeinsam einige Lieder gesungen und die Lichter der mitgebrachten Laternen leuchteten in der Dunkelheit.Anschließend wurden im Garten der Tagesstätte Dias gezeigt, um an das Leben des heiligen St.-Martin zu erinnern.Zum Abschluss der Feierlichkeiten wurde ein Martinsfeuer entzündet, die gebackenen Herzen der Eltern verteilt sowie warme Getränke ausgeschenkt.Wir möchten uns ganz herzlich bei Frau Hopf bedanken, die zusammen mit ihrem Mann und Pferd das Highlight des Umzuges war.