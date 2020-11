„Friedberg karitativ“: gemeinsam für Afrika und Indien: Als Ersatz für den karitiativen Christkindlmarkt startet eine breit angelegte Aktion – Auch ein Adventshaus entsteht

„Es ist eine Ausnahmesituation“, sagen Ulrike Sasse-Feile und Thomas Treffler, die mit ihrem Team sonst den Markt organisieren und nun vor eine neue Herausforderung gestellt sind, „wir sind optimistisch, wir setzen auf die Solidarität in Friedberg und die Tradition der Hilfe.“ So entstand die Aktion „Friedberg karitativ“, die den ganzen Monat Dezember läuft und die mit einem Plakat beworben wird, das bereits an den Stadteingangstafeln hängt. Unterstützt wird die Aktion und unter anderem vom Aktiv-Ring und der Geschäftswelt, denn von Verkäufen im Dezember fließt jeweils ein Euro in die Hilfsprojekte. Zudem werden Spendenboxen in den Läden aufgestellt. Und es gibt bereits zahlreiche Signale aus verschiedenen Bereichen, sich mit Spendenaktionen zu beteiligen. Die erste Spende wurde bereits übergeben – 500 Euro von der DJK Friedberg. „Wir sind dankbar für alle, die uns unterstützen“, sagt Ulrike Sasse-Feile.Ganz vorne mit dabei sind die vielen ehrenamtliche Gruppen, die sonst auf dem Markt vertreten sind. Sie haben bereits vor Monaten begonnen mit Basteln, Kochen und Nähen und diese vielen Waren werden nun zwar nicht auf einem Markt verkauft, aber dafür an den Adventswochenenden 4./5., und 11./12.Dezember in einem eigens dafür eingerichteten „Adventshaus“: In der Bauernbräustraße 12 ist ausreichend Platz, denn für einzelne Gruppen stehen jeweils eigene Zimmer für den Verkauf zur Verfügung, „dort können wir auch alle aktuellen Hygienregeln einhalten“, betont Ulrike Sasse-Feile.Die Nachfrage jedenfalls ist da, sagen die Organisatoren und berichten beispielsweise von der immer heiß begehrten Marmelade des Frauenbundes. Mittlerweile sind die Helferinnen bereits dabei, viele der 700 gekochten Marmeladen sogar zu den Kunden nach Hause zu liefern. Der Jugendclub hat gar einen eigenen Shop im Internet aufgebaut. Unter www.friedberg-shop.de werden für den guten Zweck unter dem gemeinsamen Slogan „#FriedbergZusammen“ unter anderem Christbaumkugeln, eine Maske für den Mund-Nasen-Schutz, ein exklusiver Glühwein oder auch der Adventskalender des Lions Clubs angeboten. Eine Reihe weiterer Unterstützungen sind avisiert, über die zeitnah informiert wird.Unterstützen möchte der „Förderverein für karitative Aufgaben“ zwei Projekte. In Tansania benötigt Schwester Raphaela Haendler für die 550 Schüler des Gymnasiums dringend „Wasser und Brot mit Qualität und Quantität“. Geplant sind Bohrlöcher für einen neunen Brunnen, eine Hühnerfarm für Eier und Fleisch und eine Mühle, um Mais und Reis mahlen zu können. Das zweite Projekt betrifft Kinderheime der Pallottiner in Indien, die schon seit einiger Zeit mit Friedberger Unterstützung Essen, Kleider und Schulbücher erhalten, aber auch eine bessere medizinische Versorgung genießen sowie Hilfe beim Bau von Solar- und Sanitäranlage.