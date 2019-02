Fotoshow Uganda Pearl of Africa

2018 begleitete Olga Slach (Fotografin) Brigitte Ross bei Ihrem Einsatz für die Ugandahilfe TOWANIKA. Dabei porträtierte sie viele Menschen in Ihrem Alltag. Die faszinierende Landschaft und beeindruckende Tierwelt Ugandas konnte ich auf einer Safari im Juni 2018 erleben. Gemeinsam möchten wir Ihnen dieses tolle Land mit unseren Bildern näher bringen.

Die Gastfreundschaft in Uganda hat mich tief beeindruckt. Zurück in Deutschland kam daher schnell der Gedanke auf, die Menschen in Uganda zu unterstützen. Uganda gehört immer noch zu den Ärmsten Ländern der Welt.Um mehr Bildung in Uganda zu ermöglichen, hat sich im Jahr 2014 das ehrenamtliche Projekt TOWANIKA gebildet. Der Begriff bedeutet in Luganda „GIB NIE AUF!“ Frau Ross wird an diesem Abend über ihre Arbeit für TOWANIKA berichten.MdB Ulrich Lechte, Africa Experte der FDP, wird über seine Arbeit im Auswärtigem Ausschuss und als Vorsitzender im Unterausschuss „Vereinte Nationen, internationale Organisation und Globalisierung“ berichten.Es erwartet Sie ein interessanter Abend mit tollen Fotos und interessanten Gesprächen.