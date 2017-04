Friedberg : Volksfestplatz |

Veranstaltung vom Elternbeirat Kindergarten St. Christophorus in Friedberg



WAS: Flohmarkt

WANN: Samstag, 20.05.2016 06.00 - 12.00Uhr

WO: Volksfestplatz in Friedberg

AUFBAU: ab 06.00Uhr,

Standgebühr: 10€, ohne Voranmeldung!



Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen gesorgt, der Erlös des Kuchenverkaufs kommt komplett dem Kindergarten zu Gute! Kein gewerblicher Verkauf!