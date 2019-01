FLOHMARKT für Bücher- und Spiele in Stätzling!

Friedberg : Mittelschule |

Grund- und Mittelschule Stätzling-Derching

unter dem Motto: Lesen und spielen beGEISTert!



Samstag 16.03.2019



Aula der Mittelschule Stätzling

Verkauf ab 13.00 Uhr – 16.00 Uhr | Aufbau ab 12.00 Uhr

Tischgebühr 5 € (Schulbankgröße), bei Kuchenspende 2 € Ermäßigung



Für Verpflegung ist gesorgt!



mit Gratis-Lesung: Uli und der Schatz im Schloss

Um 14 Uhr für alle lesebeGEISTerten Kinder und Erwachsenen mit der Friedberger Autorin Gudrun Opladen und dem Illustrator Roland Prillwitz



Anmeldung bitte verbindlich bis 03.03.19 per Mail an: info@cornucopia.de

Sie erhalten eine Bestätigungsmail von uns. Bitte geben Sie mit an, wenn Sie uns mit

einer Kuchenspende unterstützen wollen.



Veranstalter Förderverein Cornucopia e.V. www.cornucopia.de in Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat