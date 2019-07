Friedberg : Museum im Wittelsbacher Schloss Friedberg |

#dasbinich

Gibt es das Selfie erst seit Facebook, Instagram und Co.? Gemeinsam machen wir uns auf Entdeckungstour und begegnen alten Friedbergern und ehemaligen Schlossbewohnern. Was haben sie an? Wie posieren sie? Was unterscheidet uns von ihnen? Wir experimentieren selbst und gestalten am Ende unser eigenes Selfie.



Ab 12 Jahre, Material 3,00€, Anmeldung erforderlich über mariella.hosp@friedberg.de 0821 6002-681 / -683